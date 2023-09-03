أيمن يونس يراهن علي وعي " عمومية" الزمالك.. ويطالب بوحدة أبناء النادي

أبدى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، تفاؤله بموقف الجمعية العمومية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة واختيار شخصيات قادرة على إدارة القلعة البيضاء بنجاح.

وقال أيمن يونس خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير: الزمالك كيان واحد ولا مجال للحديث عن أسرة اليد أو القدم، والطائرة وخلافه، وإدارة الزمالك تحتاج تكاتف الجميع.

كاشفا عن تحديد موقفه من خوض الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة وقال:مستعد أن أقف مع أي شخصية قادرة على خدمة الزمالك مشيرًا إلى وجود أفكار كثيرة وهذه الأفكار والرؤى لايتم الكشف عنها خلال جلسة وإنما من خلال فريق عمل حيث يتولى كل فرد ملف قادر على العطاء وتكون المحصلة نتائج مثمرة في كافة الأنشطة والفروع المختلفة اجتماعيا ورياضية وإنشائيا.

وأشاد يونس بببعض الرموز التي تم طرحها أسمائها لخوض انتخابات رئاسة الزمالك مثل حسين لبيب وعمرو الجنايني وأحمد سليمان وغيرهم من نجوم الزمالك في مختلف الأجيال ،مطالبا بوقوف الجميع خلف شخصية قادرة على العطاء ومعها قائمة ترسخ الاستقرار للنادي وانتشال الزمالك من أزماته الحالية.

مشددا على أنه يسعى لخدمة نادي الزمالك في أي موقع خاصة في الفترة المقبلة حيث أنه متفائل جدا عكس مايراه البعض ولابد من وجود برنامج واضح ومحدد الأهداف،وبرنامج يفيد الزمالك.

وأوضح: مستعدون للوقوف مع أي شخصية قادرة على خدمة الزمالك، وهذا الوقت لا مكان للانتهازيين ولا محبي الكرسي لمجرد" المنظرة فقط.