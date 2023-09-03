ضبط نجار تخلص من حياة بائع خضار بسبب خلافات الجيرة بأخميم

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي بائع خضار في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني نافذ تعدى عليه نجار بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمود . خ . ا . م " 32 سنة بائع خضار ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح طعني نافذ وتوفي عقب وصوله .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال زوجته "سحر . ض . ع . ح" 22 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان إتهمت "إسلام . ع . ت . م" 25 سنة نجار ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي زوجها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة .





تم ضبط المتهم وبحوزته الآداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .