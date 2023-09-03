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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يحسم مصير زيزو وفتوح في جلسة ودية اليوم

زيزو و فتوح
زيزو و فتوح

أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك أنه يسعقد جلسة اليوم مع أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي لحسم مستقبلهم مع القلعة البيضاء.

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وقال البناني: " إيقاف القيد من الأمور الصعبة لكنها ليست مستحيلة، لازم نشوف المستحقات الخارجية لتحصيلها، لكن لو وصلنا إلى غلق باب القيد سنكون عملنا كل ما علينا ".

وأضاف: " مشكلة إيقاف القيد في رياضات كثيرة بنادي الزمالك وليس في كرة القدم فقط ".

وتابع: " شغالين على موضوع زيزو وفتوح مع بعض لأنه موضوع مهم، التواصل مع المدير الفني وعبدالواحد السيد وهناك جلسة مع زيزو وفتوح اليوم ".

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واختتم البناني مؤكدًا عدم حصول النادي على عرض رسمي من الشباب السعودي للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو قائلا: " لم يصلنا حتى الآن عرض الشباب السعودي لضم زيزو، وإذا حدث ذلك سندرس الأمر جيدًا قبل الرد ".