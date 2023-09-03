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بدء تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية.. الخطوات
الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بدء تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية.. الخطوات

بوابة الوفد الإلكترونية

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية.. يبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات تسجيل الرغبات.

فتح باب التسجيل 

ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2023 - 2024؛ للحاصلين على الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: "العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية"، الناجحين في الدور الأول.

خطوات تسجيل الرغبات 

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي خطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية في سطور: 

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية تسجيل الرغبات من خلال الرابط: 

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

اختيار تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية

 كتابة البيانات

اختيار تسجيل البيانات الخاصة بالطالب

 كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح 

كتابة الرقم السري بشكل صحيح

كتابة الرمز التأكيدي لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر للمرة الأولى

 مراجعة البيانات

 تظهر شاشة عرض الرغبات

يقوم الطالب بترتيب الرغبات

 الضغط على كلمة تسجيل

 طباعة استمارة الرغبات الخاصة بالطالب


 

 