اتحاد السلة يشيد بما قدمه لاعبي منتخب مصر في كأس العالم

أشاد عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة بلاعبي المنتخب الوطني في كأس العالم والجهاز الفني بقيادة روي رانا.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " مبروك للمنتخب انه لعب مباريات كبيرة على مستوى عالي جدا، وهارد لاك على اننا قاتلنا لآخر نفس، كنا نسعى اننا نتأهل للأولمبياد مباشرة".

وتابع "فخور باللاعبين والجهاز الفني والإداري، عملتوا الي عليكم ولعبتوا بكل إصرار حتى آخر لحظة، انتم فريق كبير ومحترم وقوي".

واضاف "كل القائمين على كرة السلة في العالم كله عرفوا مستوى وأداء منتخب مصر والتقدم الذي يحدث في كرة السلة المصرية".

مصيلحي: حظنا كان سيء في مباراة نيوزلاندا

وواصل "حظنا كان سيء في مباراة نيوزلاندا، رغم تحفظي على اننا لم نتأهل الا انني فخور بالأداء والجهاز والاصرار، بدأنا مشوارنا بمواجهة ليتوانيا التي تعد أول فريق تاهل لدور الثمانية في كاس العالم وهي فريق قوي ورغم المستوى وان المنافس يضم عدد من اللاعبين الي في الدوري الأمريكي إلا أننا كنا ند بند".

وأختتم عمرو مصيلحي تصريحاته "لعبنا أمام مونتينجرو مباراة قوية رغم غياب عاصم مرعي أغلب المباراة بسبب الإصابة، لو شارك عاصم في اللقاء لنجحنا في الفوز".