الجماهير الفرنسية تتغنى بـ مصطفى محمد وتصفه بــ رونالدو

بات النجم المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي حديث الصباح والمساء في فرنسا وخاصة بين الجماهير الكروية هناك خاصة من جانب مشجعي فريقه.

وغنت الجماهير له بعد هدفه العالمي أمام مارسيليا تعادل من خلاله مع المنافس القوي ،وساعد فريقه في خطف تعادل ثمين بعد تفوقه على نفسه منذ بداية انطلاق البطولة المحلية هذا الموسم

وسجل مهاجم منتخب مصر هدفًا جديدًا في شباك مارسيليا ظفر من خلاله بنقطة التعادل لفريقه.

ولعب مصطفى 36 مباراة مع نانت بالموسم الماضي في الدوري، سجل خلالها 8 أهداف.

ووضع مشجع آخر صورة كريستيانو رونالدو وكتب: هذا هو مصطفى محمد منذ بداية الموسم الحالي.

وتساءل آخر: مصطفى محمد، ما هذه الجوهرة؟

وقال أحد مشجعي نانت عبر منصة "إكس": الفارق بين مصطفى محمد هذا الموسم والموسم الذي سبقه مثل الفارق بين الليل والنهار.

وكتب مشجع للفريق الذي يقبع بالمركز الـ15 حاليا: مصطفى محمد أحد أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي.