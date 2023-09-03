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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مجلس الأعمال المصري الصيني: انضمام مصر للبريكس يخفض الضغط على الدولار (فيديو)

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج

قال عبد الستار عشرة، الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الصيني، إن مصر من أهم الدول المتواجدة في منظومة البريكس لأنها تجمع بين العديد من الصفات لكونها عربية إسلامية أفريقية وبحر متوسطية.

وأكد عبد الستار عشرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج بيزنس، المذاع على قناة صدى البلد2، أن مصر تربط بين مجموعة دول حول العالم لكونه أول تجمع من 4 قارات مختلفة، وتتميز دول البريكس بثقلها السياسي والاقتصادي تحت مظلة واحدة.

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وأضاف عبد الستار، أن تأثر دول البريكس على الاقتصاد المصري هو الخروج من السيطرة والهيمنة الكاملة من مظلة العملة الأمريكية، بشكل جزئي وتخفيف الضغط على الدولار، وتحسين سعر الجنيه المصري أمام عملات منظمة البريكس.

تحسن سعر الجنيه

وأشار عبد الستار عشرة إلى أن تحسن سعر الجنيه أمام سعر الدولار، يعمل على تحسين الأسعار المحلية، مؤكدا أن الدولة كانت تستورد كل منتجاتها بالدولار خلال الفترة الأخيرة، مع انضمامها لمجموعة البريكس ستحل العملات البديلة للدولار، على الرغم من أن الصين تصدر لمصر بنحو 10 مليار دولار مقابل مليار دولار فقط، سيكون بالعملة المحلية.

وأكد أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيفتح مجال التصدير بشكل كبير والتعامل بالعملات المحلية وتخفيف الضغط على الدولار، وتعطي الفرصة للدول بالتنفس والتوازن في الصادرات والواردات.

واختتم الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الصيني قائلا إن المنتج المصري يستطيع منافسة منتجات دول البريكس، وشدد أن على الدولة أن تستعيد دورها في المنتجات التي تميزت بها مصر مثل المنسوجات والأقطان والملابس، مؤكدا أن وجود مصر في البريكس سيدفعها إلى نمو الاقتصاد المحلي بشكل سريع.
 

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