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شاهد.. البناني يتفقد مقر تلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك
الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. البناني يتفقد مقر تلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك

عماد البناني في نادي
عماد البناني في نادي الزمالك

قام الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بجولة تفقدية لمقر تلقي طلبات السادة المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

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واطمأن البناني على كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمقر، من تجهيزات وكافة السبل لراحة السادة المرشحين المتقدمين للانتخابات.

فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك

و كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، قررت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وتشمل الاعلان في الجريدة الرسمية اليوم الأحد عن موعد الجمعيه العمومية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً .

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.