شاهد.. البناني يتفقد مقر تلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك

قام الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بجولة تفقدية لمقر تلقي طلبات السادة المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

واطمأن البناني على كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمقر، من تجهيزات وكافة السبل لراحة السادة المرشحين المتقدمين للانتخابات.

فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك

و كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، قررت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وتشمل الاعلان في الجريدة الرسمية اليوم الأحد عن موعد الجمعيه العمومية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً .

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.