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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تُعلن السيطرة على المزيد من الأراضي خلال هجومها المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، شن قواتها هجمات جديدة على القوات الروسية في منطقة دونباس شرق البلاد، وسيطرتها على مزيد من الأراضي، ضمن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة 18 بالمائة من أراضيها من سيطرة روسيا.

 

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زيلينسكي يُعلن تقدم أوكرانيا في هجومها المضاد

وقالت نائبة وزير الدفاع، غانا ماليار، إن القوات الأوكرانية هاجمت الخطوط الروسية قرب بلدات أوريكوفو - فاسيليفكا وباخموت وبوبدانيفكا وياغيدني وكليشيفكا وكورديوميفكا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأقرت أوكرانيا أنها شنت هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة مع القوات الروسية، الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر.

وفي سياق متاصل، عاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، وشدد على أنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم" في البلاد ما لم تستعد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تحتلها روسيا.

وأثناء حديث للرئيس في منتدى البيت الأوروبي "أمبروسيتي" لإدارة الأعمال في إيطاليا اليوم الجمعة، أعاد ذكر القرم ودونباس، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن السلام إلا بعد خروج كل القوات الروسية من تلك المناطق.

أتى هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان زيلينسكي أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا "يجلب الحرب وليس السلام"، وبالتالي فهو هدف عسكري مشروع لقواته.

وقد أصبح جسر القرم طريق إمداد رئيسيا للقوات الروسية بعد أن دخلت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وأرسلت قوات من شبه جزيرة القرم للاستيلاء على معظم منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا وبعض مقاطعة زابوريجيا المجاورة.

إلا أن الموقف الروسي واضح حول هذه النقطة، فقد أكد الكرملين مراراً، أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية.

يشار إلى أن روسيا كانت ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وتريد كييف استعادتها في الوقت الذي تقاوم فيه الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير/شباط من العام الماضي.

ونهاية سبتمبر الفائت، أعلنت روسيا أيضاً ضم 4 مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى القرم.

فيما تطالب أوكرانيا موسكو بسحب قواتها وإعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها.

ويعمل الجيش الأوكراني على صد القوات الروسية منذ عدة أشهر.

في حين أعلنت موسكو لمواجهته عن تعبئة آلاف الجنود لتعزيز صفوفها.

 

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