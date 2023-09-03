حملة لرفع المخلفات والنظافة بقرية النخيلة بابوتيج

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بمركز ومدينة ابوتيج وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتحت رعاية الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة ابوتيج، وبإشراف حمدي خراشي، رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة، تم العمل الجاد والمتواصل لتحسين منظومة النظافة ورفع الاشغالات في المنطقة.

في هذا السياق، تم الانتهاء من تنفيذ إحدى المشاريع المهمة، وهي تمهيد وتسوية شارع الجمهورية بقرية النخيلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين البيئة المحيطة وتوفير ظروف أفضل للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد عبدالراضي على أهمية هذا العمل، حيث يسهم في تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع المحلي. وأشاد بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذا الهدف، معربًا عن امتنانه لكافة العاملين في هذا المشروع ومجال التنظيف بشكل عام.

علاوة على ذلك، قدّم حمدي خراشي الشكر والتقدير لفريق العمل على جهودهم المستمرة والمتواصلة لتحقيق هذه المهمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيعود بالنفع العام ويسهم في تحسين صورة القرية وراحة سكانها.

ويشمل هذا المشروع تسوية الشارع وإزالة العوائق والاشغالات التي كانت تعيق حركة السير وتؤثر على جودة الحياة. وتم تنفيذه بشكل متقن ودقيق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وفي ختام العمل، تم استعراض النتائج والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لصيانة الشارع والحفاظ على نظافته. كما تم التأكيد على دور المواطنين في المحافظة على النظافة وعدم التسبب في أي إشغالات تؤثر على سلامة وجمالية الشارع.

وبهذا العمل الجاد والمتواصل، تستمر الجهود في تطوير وتحسين البنية التحتية ونظام النظافة في منطقة النخيلة، وتحقيق تطلعات واحتياجات سكان القرية.

حملة لرفع المخلفات والنظافة ورفع الاشغالات في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع المخلفات والنظافة ورفع الاشغالات في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع المخلفات والنظافة ورفع الاشغالات في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع المخلفات والنظافة ورفع الاشغالات في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع المخلفات والنظافة ورفع الاشغالات في قرية النخيلة بابوتيج