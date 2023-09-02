رئيس الورزاء العراقي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث الشغب في كركوك

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في مقتل متظاهر وسقوط جرحى بمدينة كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان: "القائد العام للقوات المسلحة السيّد محمد شياع السوداني، يوجّه أمراً بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية الأحداث التي وقعت اليوم السبت، في محافظة كركوك".

وأضاف البيان: "كما شدد سيادته على محاسبة المقصّرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وجّه السوداني مساء بفرض حظر التجول في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بشكل دقيق.

وشهدت محافظة كركوك صدامات إثر اعتداءات على فرق تطوعية تابعة لإقليم كردستان كانت تتوجه نحو الجنوب، حيث تم رشقها وضربها بالحجارة، حيث خلفت الصدامات قتلى وجرحى.

مسعود بارزاني يندد بأحداث كركوك

ومن جانبه، أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مساء اليوم السبت بيانا على خلفية أعمال عنف بين مواطنين عرب وأكراد أسفرت عن قتيلين وعدد من الجرحى في كركوك.

وقال مسعود بارزاني في بيانه: "في ما يتعلق بالأوضاع في كركوك، فقد قامت مجموعة من المشاغبين منذ عدة أيام بقطع الطريق بين أربيل وكركوك بحجة منع افتتاح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وعدم السماح للمواطنين أن يعيشوا حياتهم الطبيعية، كما أنهم خلقوا أوضاعا غير مناسبة وخطيرة للغاية لأهالي كركوك".

تصرفات غير لائقة وغير قانونية لخلق الفتنة

وأضاف بارزاني: "لقد أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالا للتعايش والتآخي والوحدة بين جميع المكونات في المدينة، وأن هذه التصرفات غير اللائقة وغير القانونية ماهي الإ محاولة لخلق الفتنة وتمزيق النسيج المجتمعي والعيش المشترك".

وأردف: "ومن المثير للدهشة أيضا أن القوات الأمنية والشرطة في كركوك لم تتمكن خلال الأيام القليلة الماضية من منع هذه الفوضى وهذا السلوك غير القانوني".

وتابع بيان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني: "لقد تم اليوم استخدام العنف ضد الشباب الكردي والمتظاهرين في كركوك، وسفكت دماء شباب الكرد.. إن مثل هذا السلوك غير مقبول وستكون عواقبه وخيمة للغاية، وسيدفعون باهظا ثمن سفك دماء أبنائنا في كركوك".

واستطرد قائلا: "أدعو رئيس الوزراء الاتحادي للجمهورية العراقية إلى وضع حد لهذه العوائق والفوضى ووضع حد للقمع والتمييز والعراقيل التي تستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك وغيرها من المناطق".

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