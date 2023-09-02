وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان النادي الثقافي والورش الحرفية وبرنامج مشواري

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة تفقدية للأنشطة المُقدمة من الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، لأبناء محافظة أسوان، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.

تضمنت جولة السيد الوزير والسيد المحافظ، زيارة النادي الثقافي والورش الحرفية لحرفة مهنتك لاندية الفتاة التابعة للإدارة المركزية لتنمية الشباب، مشيرًا إلي دعم وزارة للشباب و الرياضة لمبادرات المجتمعية لأهميتها في ترسيخ مفاهيم توعوية للمجتمع، ومنها دور أندية الفتاة في مساندة المجتمع ودفعها للحركة الإقتصادية التي تشكل دور هام في كافة عناصر المجتمع.

وخلال زياراته أيضًا لبرنامج مشواري، أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية برنامج مشواري في تنمية المهارات الحياتية للنشء وللشباب في الفئة العمرية من (10-24) سنة، والذي يحتوي علي المهارات الحياتية مثل مهارة التواصل، مهارة التفكير الابتكاري، مهارة اتخاذ القرار، مهارة العمل الجماعي، مهارة كتابة السيرة الذاتية، مهارة اجتياز المقابلة الشخصية"، وكذا التعرف علي معنى ريادة الأعمال، ومهارات رائد الأعمال.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصًة محافظات الصعيد، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة، مع ضرورة تكثيف المشروعات والأنشطة المُقدمة لأبناء مصر من قاطنى المحافظات الحدودية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب المصري من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الحدودية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

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