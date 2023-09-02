المؤهلات والأوراق المطلوبة.. تفاصيل وظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1445

تصدرت وزارة الدفاع السعودية، محركات بحث جوجل، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم للوظائف العسكرية بوزارة الدفاع السعودية، حيث تستهدف شغل وظائف في الرتب العسكرية للرجال، موضحة شروط التجنيد الموحد لعام 1444 لحملة الشهادات التالية، الثانوية العامة، الدبلوم، والبكالوريوس لوظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1445 .

أعلنت الإدارة العامة للتجنيد الموحد التابعة لوزارة الدفاع عن بدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية للرجال في رتبة جندي (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب). وحثت المتقدمين على توفير شروط وزارة الدفاع التالية:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ. ومن يكون يعيش مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة يُستثنى من شرط المنشأ.

السمعة والسلوك: يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك في منطقته.

السجل الجنائي: يجب أن لا يكون المتقدم محكومًا عليه أو مدانًا في أي جريمة تنطوي على مخالفة للشرف والأمانة.

العمر: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 وسنة والشرط العمري الخاص بالوظيفة المتقدم إليها.

التوظيف الحكومي: يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية.

المؤهلات المطلوبة: يجب أن يتوفر لدى المتقدم المؤهلات التي حددها الإدارة التنفيذية للتجنيد الموحد.

المؤهلات العلمية: يجب أن يحصل المتقدم على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، وتشمل الثانوية العامة، الدبلوم، والبكالوريوس.

الزواج: يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية.

الخدمة العسكرية السابقة: يجب ألا يكون المتقدم قد فصل من أي من القطاعات العسكرية في المملكة، وألا يسبق له الانضمام للخدمة العسكرية.

الاختبارات: يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية، بالإضافة إلى اختبار التخصص المطلوب للوظيفة.

الطول والوزن: يجب أن يكون طول المتقدم مناسبًا لوزنه، ويتم تحديد الحد الأدنى للطول عند 160 سم.

اللياقة الطبية: يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

اجتياز الاختبارات: يجب على المتقدم أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.