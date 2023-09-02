واتساب يخطط لإعادة تصميم واجهة المستخدم بشكل كبير

أضاف WhatsApp بشكل مطرد ميزات جديدة إلى نظامه الأساسي خلال السنوات القليلة الماضية. في الآونة الأخيرة، زادت وتيرة الإضافة، حيث اكتسبت خدمة المراسلة إضافات جديدة مفيدة كل يوم تقريبًا على القناة التجريبية، مثل تسهيل مشاركة الوسائط غير المضغوطة، والملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمزيد. قامت Meta مؤخرًا بتعديل تصميم التطبيق على القناة التجريبية عن طريق نقل شريط التنقل إلى الأسفل وتحديث بعض عناصر واجهة المستخدم. كما اتضح، يعمل WhatsApp على تجديد تصميم أكبر لتطبيقه على Android.

تم طرحه كجزء من الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Android 2.23.13.16 لتحديد مختبري الإصدار التجريبي (عبر WABetaInfo)، وتتميز واجهة المستخدم الجديدة بعناصر واجهة مستخدم Material Design 3 محدثة. أصبح الشريط العلوي للتطبيق الآن باللون الأبيض بالكامل، مع وجود عناصر واجهة المستخدم الأخرى باللون الأخضر، وهو نفس اللون الذي يستخدمه WhatsApp في شعاره. يستخدم الإصدار التجريبي خطًا جديدًا لعلامة WhatsApp التجارية في الأعلى.

تمنح هذه التغييرات مجتمعة تطبيق WhatsApp مظهرًا وإحساسًا أكثر حداثة. وبينما لا يزال شريط التنقل في الجزء السفلي من التصميم الجديد، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكانك التمرير سريعًا للتبديل بين علامات التبويب.

لإدارة قائمة محادثاتك المتزايدة بشكل أفضل، سيحتوي تطبيق WhatsApp المتجدد على مرشحات للدردشة في الأعلى لتتيح لك بسهولة رؤية رسائلك غير المقروءة أو الشخصية أو التجارية. لقد ظهرت هذه العناصر في أحد الإصدارات التجريبية السابقة لـ WhatsApp أيضًا، على الرغم من أنها تتميز هذه المرة بمظهر محدث. ستصبح هذه المرشحات أكثر فائدة عندما يطرح WhatsApp دعم الحسابات المتعددة.

لا يزال تصميم WhatsApp المتجدد قيد التطوير، لذلك لا بد أن يكون هناك المزيد من التغييرات في المتجر. ومع اقتراب التصميم من مراحله النهائية، يجب على WhatsApp طرحه على نطاق واسع لمختبري النسخة التجريبية قبل الإصدار العام.