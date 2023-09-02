الفود بلوجر محمد النغميشي يكشف السر في طريقة عمل الفتة باللحمة

قدم الفود بلوجر محمد النغميشي طريقة عمل الفتة على طريقته الخاصة والسر الذي يجعل مذاقها لا يقاوم.

وقال الشيف محمد النغميشي إن الفتة تتكون من جميع مكونات الفتة المصري العادية، أرز ولحمة وعيش، لكنها السر الذي يميزها هو وجود البهارات وطريقة تقديم مختلفة

يتم تقطيع الخبز إلى مكعبات، ومن ثم تحميره في الزبدة مع إضافة التوابل والليمون والثوم المهروس والكزبرة الجافة، مع القليل من الملح والفلفل.- يتم تحضير الصلصة عن طريق وضع الطماطم بعد طحنها في الخلاط مع ملعقتين من معجون الطماطم "الصلصة"، وإضافة القليل من الشوربة ومكعب المرقة، والكزبرة الجافة وجوزة الطيب، والقليل من الملح والفلفل، وأخيراً ملعقة من السكر، وتركها على نار هادئة حتى الغليان.- يتم تحضير الأرز بالطريقة المعتادة لكن مع استبدال الماء بشوربة اللحم، وذلك لإعطائه نكهة أقوى.- يتم خلط القليل من الأرز والصلصة والخبز جيداً مع القليل من الشوربة، ووضعه في قعر إناء عميق، ثم يتم إضافة طبقة عريضة من الأرز مع وضع بعض الشوربة، ثم إضافة طبقة من اللحم مع طبق أخرى من الأرز ثم إضافة الخبز والصلصة على الوجه.- يتم قلب الطبق السابق في طبق التقديم.