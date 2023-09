خرائط جوجل تطرح تصميم لواجهة المستخدم بألوان جديدة

تتم مقارنة Android دائمًا بنظام iOS، نظرًا لأنهما أنظمة تشغيل للهواتف الذكية منافسة، وهذا ينطبق على تطبيقات النظام أيضًا. يتم تثبيت Google Maps أو Maps Go افتراضيًا على جميع أجهزة Android تقريبًا، بما في ذلك الأجهزة التي تستخدم واجهات مخصصة مثل One UI أو OxygenOS، وغالبًا ما نقارن ميزاتها مع Apple Maps وWaze، وجميعها من بين أفضل تطبيقات التنقل المتوفرة. للأفضل أو للأسوأ، قامت جوجل بتحديث واجهة مستخدم الخرائط، بحيث تشبه إلى حد كبير خرائط أبل، ويمكن أن تكون النتائج مستقطبة.

يبدو أن خرائط Google تختبر واجهة مستخدم مُعاد تصميمها في العرض الافتراضي على الهاتف المحمول. وكما لاحظ موقع 9to5Google، فإن أكبر تغيير من المحتمل أن تلاحظه هو ألوان مباني المدينة وشوارعها، فقد كانت رمادية وبيضاء على التوالي، ولكنها الآن بيضاء ورمادية. الشوارع الرمادية ذات اللون الرمادي الداكن المستخدم لتمثيل الطرق السريعة والطرق السريعة تذكرنا على الفور بخرائط Apple. يتم الآن استخدام اللون الأصفر المستخدم للطرق السريعة لتحديد الطرق ذات الازدحام المعتدل.

إذا كنت تعيش بالقرب من جسم مائي مثل بحيرة أو مجرى مائي أو نهر، فستلاحظ أن Google قد استبدلت اللون الخزامي المزرق بظل أزرق مخضر. على العكس من ذلك، فإن لون الفرشاة والغابات يكتسب لونًا مزرقًا، ويتخلص من اللون الأخضر للأوراق للحصول على ظل أخضر زمردي غير مشبع. سترى هذا اللون الأخضر في اللافتات الأخرى وعناصر واجهة المستخدم التي استخدمت سابقًا اللون الأخضر الساطع من شعار Google، ولا يمكننا فهم سبب تخلي Google عن ألوان علامتها التجارية بهذه الطريقة.

أصبح الشريط السفلي في خرائط Google أيضًا أقصر من ذي قبل، مع النقص الملحوظ في السمات الديناميكية لـ Material You. على الرغم من أن هذه تبدو وكأنها تغييرات طفيفة في اللون، إلا أن النتيجة المجمعة تمثل خروجًا مذهلاً عما كانت تبدو عليه خرائط Google. للأفضل أو للأسوأ، فهو يشبه إلى حد كبير خرائط Apple الآن. ولحسن الحظ، تظهر واجهة الويب وواجهة مستخدم الوضع المظلم على الهاتف المحمول دون تغيير تمامًا.