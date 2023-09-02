حسن عابد: مصر ترحب بالجميع في بطولة أفريقيا للطائرة

تحدث حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة ومدير البطولة الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر، على هامش قرعة البطولة المقامة في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال للطائرة على صالة رقم 2 و 3 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

قال حسن عابد: نحن نعتز بانتمائنا القاري لقارة إفريقيا، كما نرحب بالجميع على أرض مصر، حيث إن هذه البطولة لها أهمية كبيرة وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تقام هذه البطولة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأضاف: نشكر أيضًا السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للطائرة التي أسندت لمصر تنظيم واستضافة البطولة، وأشكر الاتحاد المصري الذي قام بتسخير كافة إمكانياته لخدمة أهداف البطولة“.

واختتم: “أوجه الشكر والتقدير أيضًا لحكام البطولة الدوليين والمصريين المعتمدين، كما أشكر المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد ورئيس البطولة، وجميع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة“.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب كلًا من منتخبات: “الجزائر، وبوروندي، بالإضافة إلى منتخب مصر.

بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من منتخبات: “تونس، مالي، تنزانيا، وتشاد“، ويقع في المجموعة الثالثة كلًا من: “الكاميرون، كينيا، غانا، وليبيا“، بينما جاءت المجموعة الرابعة كالتالي: “المغرب، رواندا، السنغال، وجامبيا“.

وقد شهدت مراسم القرعة حضور كلًا من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ونائب اللجنة المنظمة للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام بالاتحاد الأفريقي، وهناء حمزة نائب رئيس الاتحاد، وعايدة إسماعيل ووائل قنديل و تامر بيبرس أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.