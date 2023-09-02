مايكروسوفت تغلق WordPad في نظام التشغيل Windows

يبدو أن هذا هو موسم الإهمال والإزالة عندما يتعلق الأمر بالبرامج التي طورتها شركات التكنولوجيا الكبرى. قبل بضعة أيام، أصدرت شركة Microsoft إعلانًا مفاجئًا بأنها ستنهي برنامج Visual Studio لنظام التشغيل Mac. وقبل ذلك، كشفت أيضًا عن قائمة بالميزات التي سيتم إيقافها في Microsoft Edge، في الوقت الذي أعلنت فيه Google عن نهاية اشتراك Pixel Pass أيضًا. الآن، قررت Microsoft التخلص من برنامج WordPad لنظام التشغيل Windows.

كما رصد Neowin، قامت Microsoft بهدوء بتحديث أحد مستندات الدعم الخاصة بها لتسليط الضوء على أن برنامج WordPad قد وصل إلى نهاية الطريق على Windows. لن يتم تحديث التطبيق بعد الآن وستتم إزالته بالكامل في "إصدار مستقبلي" لنظام التشغيل. لم تكشف الشركة بعد عن جداول زمنية محددة لعملية الإيقاف هذه، ولكنها حثت العملاء الذين يرغبون في فتح امتدادات المستندات النصية الغنية مثل .doc و.rtf على الانتقال إلى Microsoft Word، ولأولئك الذين يستخدمون المستندات النصية العادية في .txt التنسيق للاستفادة من برنامج "المفكرة" بدلاً من ذلك.

من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على جزء كبير من مستخدمي Windows. كما ذكرت شركة Microsoft، هناك بدائل أخرى لبرنامج WordPad. ومع ذلك، فإن البرنامج له أهمية تاريخية؛ تم شحنه مع نظام التشغيل Windows 95 مع الإصدار الأول من Internet Explorer. لقد حل محل Microsoft Write باعتباره معالج النصوص الأساسي الذي يأتي مرفقًا مع نظام التشغيل Windows، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

على الرغم من أن برنامج WordPad قد تلقى بعض التحديثات الطفيفة على مر السنين، إلا أنه في الغالب لا يزال بقايا في هذه المرحلة حيث تم تجاوز وظائفه بسهولة عن طريق برامج بديلة، وربما أفضل. كان من الممكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يريدون معالج نصوص مجانيًا قادرًا على التعامل مع تنسيقات النصوص الغنية، ولكن حتى تلك التنسيقات يمكن إدارتها الآن من خلال تطبيقات Office على الويب المتوفرة مجانًا على السحابة. يمكن لأولئك الذين يفضلون الاستفادة من البرامج المثبتة محليًا على أجهزتهم أيضًا استخدام مجموعات مفتوحة المصدر مثل LibreOffice.