خرف أجسام ليوي.. أسبابه وعوامل الخطر

خرف أجسام ليوي، هو ثاني أكثر أنواع الخرف التقدمي شيوعًا بعد خرف مرض الزهايمر، وتتطور رواسب البروتين التي تسمى أجسام ليوي في الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المشاركة في التفكير والذاكرة والحركة (التحكم في الحركة).

أسباب خرف أجسام ليوي

يتميز الخرف المصحوب بأجسام ليوي بالتراكم غير الطبيعي للبروتينات في كتل تعرف باسم أجسام ليوي. ويرتبط هذا البروتين أيضًا بمرض باركنسون. الأشخاص الذين لديهم أجسام ليوي في أدمغتهم لديهم أيضًا لويحات وتشابكات مرتبطة بمرض الزهايمر.

أعراض خرف أجسام ليوي

قد تشمل علامات وأعراض خرف أجسام ليوي ما يلي:

المشاكل المعرفية: قد تواجه مشاكل في التفكير (المعرفي) مشابهة لتلك التي يعاني منها مرض الزهايمر، مثل الارتباك وضعف الانتباه والمشاكل البصرية المكانية وفقدان الذاكرة.

اهتمام غير مستقر: قد تكون هناك نوبات من النعاس، أو فترات طويلة من التحديق في الفضاء، أو قيلولة طويلة أثناء النهار، أو كلام غير منظم.

اضطرابات الحركة: قد تظهر علامات مرض باركنسون (علامات مرض باركنسون)، مثل الحركات البطيئة، أو تصلب العضلات، أو الارتعاش، أو المشية المتثاقلة.

اكتئاب: في بعض الأحيان، خلال فترة مرضك، قد تشعر بالاكتئاب.

اللامبالاة. قد تفقد الدافع.

عوامل الخطر لخرف أجسام ليوي

العمر: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا معرضون لخطر أكبر.

تاريخ العائلة: أولئك الذين لديهم أحد أفراد الأسرة مصاب بخرف أجسام ليوي أو مرض باركنسون يكونون أكثر عرضة للخطر.