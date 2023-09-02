كيف تضبط نظامك الغذائي لفقدان الوزن بسهولة؟

ينصح الخبراء بتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية، والألياف الغذائية هي أحد أنواع الألياف؛ فهو ينشط عمليات الهضم والتمثيل الغذائي، ويحسن حالة البكتيريا المعوية، بالإضافة إلى أنه يوفر شعورًا طويلًا بالشبع، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف في المقام الأول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

يجب أن تحاول تناول أقل قدر ممكن من الطعام في المساء، تتباطأ عملية التمثيل الغذائي في الجسم في هذا الوقت من اليوم، وكلما تأخر تناول الطعام، كلما كان هضمه أسوأ، وبالتالي، زادت احتمالية دخول السعرات الحرارية منه إلى "مستودع الدهون"، وهي رواسب الدهون في الجسم. جسم.

ويوصي الخبراء أيضًا بتناول الطعام حتى لا يتم فصل الوجبات عن طريق فترات توقف طويلة لعدة ساعات وبين الوجبات الرئيسية، يمكنك ويجب عليك تناول وجبة خفيفة، كما يؤكد خبراء التغذية، ومع ذلك، في رأيهم، بالنسبة للوجبات الخفيفة، تحتاج إلى اختيار المنتجات الصحية والطبيعية فقط، الخضروات والفواكه والمكسرات والجبن ومنتجات الألبان، ولا يمكنك تناول الحلويات.

بالإضافة إلى ذلك، من المفيد التعود على تناول المزيد من الأطعمة النيئة غير المعالجة أخيرًا، يجب عليك دائمًا تناول الطعام ببطء وبشكل مدروس، مع تناول قضمات صغيرة ومضغ الطعام جيدًا، وتجنب تناول الطعام أثناء النظر إلى التلفاز أو شاشة الجهاز الإلكتروني فهذا يساعدك على الشبع بسرعة وتجنب تناول سعرات حرارية زائدة لا يلاحظها الدماغ عندما يأكل الإنسان وهو منشغل بشيء آخر.