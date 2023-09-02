قررت نيابة المطرية، استدعاء شهود العيان بواقعة إقدام عامل على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

عامل يلقي بنفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بالمطرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل يرتدي كامل ملابسه مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشف التحريات على أن المتوفى تشاجر مع زوجته وألقى بنفسه من الطابق الرابع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث.

ربط شاب في عمود إنارة في الوايلي

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة قيام طالبين بتقييد شاب بعمود إنارة وتصويره ونشر فيديو على التيك توك.

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمين بدائرة القسم، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدى ضباط إطسا على نجله بالفيوم

كما كشفت الأجهزة المعنية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعى خلاله صاحب الحساب قيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم باقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائي صادر ضده، وكذا سوء معاملته داخل المركز، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب - استيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.

كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكي خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم اتخاذه من إجراءات حياله جاء في الإطار القانوني.