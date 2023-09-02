علامات تدل على التهاب الجيوب الأنفية.. تفاصيل

كشف موقع myhealth أنه يمكن يحدث التهاب الجيوب الأنفية بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات، و عندما تلتهب بطانة تجاويف الجيوب الأنفية بسبب فيروس مثل نزلة البرد، فإنها تنتفخ يمكن أن يؤدي التورم إلى منع التصريف الطبيعي للجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى تراكم السوائل. قد تبدأ البكتيريا أو الفطريات في النمو، مما يسبب المزيد من التورم والألم.

الأعراض الرئيسية لالتهاب الجيوب الأنفية هي سيلان أو انسداد الأنف والألم والضغط في الرأس والوجه. قد يكون لديك أيضًا إفرازات صفراء أو خضراء أو قطرات من أنفك أو أسفل الجزء الخلفي من حلقك، وتشمل الأعراض عند الأطفال السعال وإفرازات الأنف والصداع وألم الوجه.

يمكن لطبيبك معرفة ما إذا كان لديك التهاب الجيوب الأنفية عن طريق طرح أسئلة حول صحتك السابقة وإجراء الفحص البدني. ربما لن تحتاج إلى أي اختبارات أخرى. ولكن قد تحتاج إلى المزيد من الاختبارات إذا لم يساعد العلاج أو إذا كنت تعاني من مضاعفات.

قد لا تحتاج إلى علاج لالتهاب الجيوب الأنفية. لكن الأدوية المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والضغط. إذا لم تتحسن، فقد يقترح طبيبك رذاذ الأنف الستيرويدي أو المضادات الحيوية. تكون الجراحة ضرورية في بعض الأحيان عندما يكون التهاب الجيوب الأنفية شديدًا ولا يتحسن بالأدوية.