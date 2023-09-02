بايرن ميونخ يقلب الطاولة على مونشنغلادباخ بثنائية في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا مهمًا على بوروسيا مونشنغلادباخ بثنائية مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب بروسيا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

تقدم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بالهدف الأول في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق اللاعب كو إيتاكورا، قبل أن يتمكن العملاق البافاري من قلب الطاولة وتسجيل ثنائية بأقدام ليروي ساني و ماتيس تيل في الدقيقتين 58 و 87 من عمر المباراة.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أولريتش

الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

الوسط: كيميتش - جوريتسكا - ليروى ساني - توماس مولر - كينجسلي كومان.

الهجوم: هاري كين.

بهذا الانتصار رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة التاسعة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن فريق باير ليفركوزن الذي يحتل المركز الأول بنفس رصيد النقاط، بينما توقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الخامس عشر في البوندسليجا.