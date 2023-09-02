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السبت 02 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يقلب الطاولة على مونشنغلادباخ بثنائية في الدوري الألماني

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا مهمًا على بوروسيا مونشنغلادباخ بثنائية مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب بروسيا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

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سجل المواجهات بين بايرن ميونخ و مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

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توخيل يعلن تشكيل بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ

تقدم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بالهدف الأول في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق اللاعب كو إيتاكورا، قبل أن يتمكن العملاق البافاري من قلب الطاولة وتسجيل ثنائية بأقدام ليروي ساني و ماتيس تيل في الدقيقتين 58 و 87 من عمر المباراة.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أولريتش

الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

الوسط: كيميتش - جوريتسكا - ليروى ساني - توماس مولر - كينجسلي كومان.

الهجوم: هاري كين.

بهذا الانتصار رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة التاسعة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن فريق باير ليفركوزن الذي يحتل المركز الأول بنفس رصيد النقاط، بينما توقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الخامس عشر في البوندسليجا.