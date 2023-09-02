إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة سواحل غزة

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قبالة شاطئ بحر قطاع غزة، بعد قيام البحرية بإطلاق نيرانها اسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين اثناء عملهم في مهنة الصيد.

وأفادت لجان الصيادين بأن صيادا فلسطينيا أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقته الزوارق البحرية الإسرائيلية، قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج واصفة حالته بالمستقرة.

وأوضحت لجان الصيادين في تصريح صحفي مقتضب، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي هاجمت مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب غزة بالرصاص وفتحت عليها خراطيم المياه وحاولت إغراقها.

وأشارت إلى وجود انتشار مكثف لزوارق الاحتلال الحربية غرب ميناء رفح، جنوب قطاع غزة، في ظل حالته توتر بين الصيادين جراء تساعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين.

وتمارس البحرية الإسرائيلية سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق الصيادين في قطاع غزة بشكل يومي، عبر إطلاق النار عليهم وملاحقتهم ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد، علاوة على تدمير معدات الصيد ومصادرتها.

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