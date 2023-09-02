جنون «الترند» يدفع الفنانات لأفعال غريبة

تتعمد بعض الفنانات الصعود فوق «الترند» بشتى الطرق، حتى ولو قامت بفعل شىء غير مستحب ولا يتقبله الجمهور. المهم عندهم هو تحقيق أكبر عدد من المشاهدة وتتصدر «الترند».

وتزايد الأمر بشكل غير طبيعى، وأصبح يخرج من فنانات شهيرات لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور لتحقيق الشهرة، ولكن الأمر ليس لمجرد الشهرة بل لتحقيق أكبر قدر من الأرباح من خلال ملايين المشاهدات التى تحصل عليها الفنانة. ومن المؤسف أن هؤلاء الفنانات لسن بحاجة إلى هذه الأموال كما هم بحاجة للحفاظ على قيمتهن واحترامهن وسط جمهورهن الذى كان سببا فى جماهيريتهن.

وفقدت هؤلاء الفنانات حب الجمهور لهن بسبب تلك الأفعال واعترض عليه كثير منهن من خلال مواقع التواصل الاجتماعى و«السوشيال» ميديا، فالجماهير لا تعترض على «التريند» فى حد ذاته ولكن الاعتراض على الطريقة التى تصنع «التريند». ويسأل بعض الجماهير يا ترى هنوصل إلى أين غدا فى «التريندات» وما مدى هذه المفاجآت غير السارة التى تعد إهانة للجمهور وعدم احترام له.

النجمة شيرين عبدالوهاب، حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، فى أول ظهور لها بعد طلاقها من حسام حبيب.

وتداول عدد من رواد «السوشيال ميديا» فيديو من الحفل قالت فيه شيرين: تقبلونى بشكلى ده.. أنتوا عارفين إن أنا كدة فقت».

ومنذ أيام فوجئ حضور مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية، بحضور ابنة الفنان شريف منير بمظهر صادم، بعدما أطلت وهى حليقة الرأس، أسما شريف منير أطلت قبل يوم واحد من فعاليات المهرجان، من خلال حسابها الرسمى على «إنستجرام»، حيث نشرت مقطع فيديو تقوم فيه بحلاقة شعرها بأكمله.

حيث وجهت لارا ابنة الفنانة أسما شريف منير، على دعم والدتها وتوجيه رسالة فخر لها عبر حسابها على إنستجرام، بعد الهجوم الذى تعرضت له والدتها بعد حلاقة شعرها وظهورها فى مهرجان الدراما بنسخته الثانية من غير شعر.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف من قبل بفستان عار فى خامس أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة بـ«جامبسوت شورت» لفتت به الأنظار، وكان السبب فى تصدرها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، ولم تكن هذه أول إطلالة تظهر بها رانيا يوسف على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة، فكان أول الظهور لها فى حفل الافتتاح حيث ظهرت بفستان «بيج» مفتوح من القدم.

كما ظهرت النجمة رانيا يوسف أيضا خلال حضورها فيلم «200 متر» للمخرج أمين نايفة، والذى عرض فى اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائى، بفستان طويل مكسيا بطبعة النجوم من تصميم مصمم الأزياء الألمانى فيليب بلين،

ولن تكتفى رانيا بهذا القدر بل أطلت الفنانة فى العام التالى رفقة ابنتها نانسى فى مهرجان الجونة السينمائى، وارتدت «نانسي» فستان والدتها الذى ارتدته العام الماضى فى مهرجان القاهرة السينمائى.