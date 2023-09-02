مصر في المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي و الجزائر .

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد ، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا وغانا و ليبيا ، و ضمت المجموعة الرابعة ، المغرب و رواندا و السنغال و جامبيا ، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن .

وحضر قرعة البطولة ، ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة و الاتحاد المصرى للعبة و عمرو مخلوف نائب رئيس البطولة و هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة و عايدة إسماعيل عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة ووائل قنديل و تامر بيبرس عضوا مجلس الإدارة أيضا و حسن عابد مدير البطولة فضلا عن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام فى الاتحاد الافريقى للعبة .

شهدت أخر إستعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0 ، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.



وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.