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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصر في المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية للكرة  الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى  بجانب كلا من بوروندي و  الجزائر .

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد  ، و بينما ضمت  المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا  وغانا  و ليبيا ، و ضمت المجموعة الرابعة ، المغرب و رواندا و السنغال و  جامبيا ، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن .

وحضر قرعة البطولة ، ياسر قمر رئيس اللجنة العليا للبطولة و الاتحاد المصرى للعبة و عمرو مخلوف نائب رئيس البطولة و هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الطائرة و عايدة إسماعيل عضو مجلس ادارة اتحاد الطائرة ووائل قنديل و تامر بيبرس عضوا مجلس الإدارة أيضا و حسن عابد مدير البطولة فضلا عن فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام فى الاتحاد الافريقى للعبة .

شهدت أخر إستعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز  على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0 ، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

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