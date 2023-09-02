كشفت الأجهزة المعنية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعى خلاله صاحب الحساب قيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم ، باقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائي صادر ضده، وكذا سوء معاملته داخل المركز، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

تفاصيل اقتحام منزل مواطن والتعدى على نجله بالفيوم

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب - استيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.

كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكي خلال فترة حجزه بالمركز، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات حياله جاء في الإطار القانوني.

مشاجرة بسبب حمولة “سيارة كسح ”..تتسبب في إصابة ٤ أشخاص في شبين القناطر

في واقعة أخري ، تباشر نيابة شبين القناطر التحقيق ، في إصابة 4 أشخاص في قرية عرب الصوالحة، دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إثر حدوث مشاجرة بين طرفين، والتي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بكدمات، بسبب قيام أحد الطرفين بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، وتعدي كل منهم على الآخر.

وقد تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت البداية بتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية عرب الصوالحة دائرة المركز.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب قيام أحدهم بتفريغ حمولة "سيارة كسح" بمصرف أمام منزل الطرف الأخر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب.

وتم تحويل طرفي المشاجرة للمستشفى وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.