استلام كشف الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم غدًا

تتسلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأحد، كشف الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم من الكلية الحربية.

ونوه مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن تسليم أسماء الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم على المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة.

وذكر مصدر وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التواصل مع الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد معهم فورًا، واستلام مهام عملهم وتوزيعهم على المدارس.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

معايير اختيار مسابقة الـ30 ألف معلم

وذكر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، توضح الوزارة أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

