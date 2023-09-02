اقرأ غدًا بالوفد.. رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

د. وجدي زين الدين يكتب: لماذا يركز عبدالسند يمامة على الاقتصاد والتعليم؟

رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية

دار الإفتاء ترد على الأفكار المتطرفة لتحقيق الأمن الفكري للوطن

أحكام مهمة للدستورية العليا: تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها دستوري

عدم دستورية إنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل دون إنذار كتابي

الغرف التجارية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

اليوم.. اجتماع رموز الزمال