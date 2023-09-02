اقرأ غدًا بالوفد.. رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
د. وجدي زين الدين يكتب: لماذا يركز عبدالسند يمامة على الاقتصاد والتعليم؟
رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية
دار الإفتاء ترد على الأفكار المتطرفة لتحقيق الأمن الفكري للوطن
أحكام مهمة للدستورية العليا: تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها دستوري
عدم دستورية إنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل دون إنذار كتابي
الغرف التجارية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
اليوم.. اجتماع رموز الزمال