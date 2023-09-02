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السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

د. وجدي زين الدين يكتب: لماذا يركز عبدالسند يمامة على الاقتصاد والتعليم؟

 رصد 5500 فتوى تحرض على العنف والكراهية 

دار الإفتاء ترد على الأفكار المتطرفة لتحقيق الأمن الفكري للوطن 

أحكام مهمة للدستورية العليا: تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها دستوري

عدم دستورية إنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل دون إنذار كتابي 

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