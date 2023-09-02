السبت 02/سبتمبر/2023 - 09:55 م 9/2/2023 9:55:51 PM

فى الآونة الأخيرة اضطر الكثير من دول قارة أوروبا اتباع سياسة التقشف والحد من استهلاك اللحوم نظرا لما تفتعله المنظمات الأمريكية والصهيونية من غزو الأسواق العالمية بصناعة اللحوم المزيفة وارتفاع أسعار اللحوم الحيوانية، وهى القنبلة الموقوتة لإبادة البشر ونشر الوباء والموت بينهم، فالحقيقة يتراءى للبعض أنه أسلوب وفكر شيطانى بحت وجديد للتلاعب بحياة البشر.

ولكن السياسات غير المعلنة أكثر شرًا مما تم الإعلان عنه، هذا ما يسمى بحروب الجيل الخامس والسادس أيضا.

وذلك الأمر المفتعل عالميًا، بالكاد يشكل خطرًا على مصر ليتوجب علينا جميعا أن نعى حجم الكارثة وأنه لازال هناك قوى عظمى تعيق نهضة الصناعة والزراعة بمصر عمدًا لتغرق البلاد فى جميع ألاعيبهم الدنيئة، ولا يجوز إطلاقًا أن نكون من معاونى تلك القوى.

جميع ما يطرأ على الجنس البشرى مخيف جدًا ويجب التصدى له بكل حزم، ولكن الخوف ينير العقول فى الأزمات لأخذ الاحتياطات اللازمة لسد حاجة مصر وحل أزمة الزراعة والصناعة المحلية.

لازال يلزمنا الكثير من الجهد لتوفير الموارد الأساسية والحد من الاستيراد والتحجيم من التصدير للخارج حتى لا نقف مرة أخرى على أبواب التضخم الاقتصادى وفقر الموارد، وعلينا أن نقدم الدعم والتسهيلات لأصحاب المشروعات الصناعية، لدينا مصانع تكفى لحل أزمة الصناعة المحلية يتم بيعها وإغلاقها لتعثر مالكيها وسداد ديونها.

على رأس القائمة مصانع الأعلاف أحد مسببات ارتفاع أسعار اللحوم فى مصر يتم إغلاقها وبيعها.

يجب أن تساند الحكومة شركاءها من الوطن ومن يساهموا فى حل هذه الأزمة كى لا ندخل فى مجاعة مثل الكثير من نظيراتنا من الدول.

ولأذكركم وأذكر نفسى بأن الزراعة والصناعة هما وجهان لعملة واحدة لنهضة الاقتصاد المصرى والتصدى لمؤامرات الغرب والصهيونية.