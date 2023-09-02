عبدالسند يمامة: أقول لمن يطالبون بضمانات لخوض انتخابات الرئاسة "ميصحش"

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن حقوق الانسان ليست شأنا داخليا لأي دولة، وأقول لمن يطالبون بضمانات لخوض انتخابات الرئاسة "ميصحش"، ونتوقع لانتخابات الرئاسة أن تكون نزيهة وشفافة ومنصفة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، خلال حديثه مع الدكتور محمد الباز ، في برنامج آخر النهار، أنا لا أعيب على البردعي فهذا رجل شخصية عالمية وعالم جليل، ولكن إذا كنت موجودا أيام يناير كنت منعته من الكلام عن الأمن القومي المصري ، وكنت حاسبت من سمح له بالحديث.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة ، أنه لا يقبل فكرة رابعة ولا الاعتصامات وما إلى ذلك، ولكن هناك محاكمات عادلة ، الإخوان ارتكبوا جرائم ويجب محاكمتهم وفق القانون ، متابعا : أن ثورة يناير بها جزء عظيم وآخر مظلم .