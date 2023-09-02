إنطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى وسط فرحة عارمة من الجمهور

إنطلقت أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، فى دورته الثالثة والعشرين، حيث أقيم طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه" بشارع محمد على بحى أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، واللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمخرج هشام عطوة مستشار وزيرة الثقافة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وشهد الديفليه عروضاً للفرق المشاركة فى المهرجان، فيما تقرر أن يقام حفل افتتاح المهرجان، فى تمام الثامنة من مساء الأحد، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية. على أن تُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الاربعاء 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادى الدنفاه- نادى الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطره غرب- مركز ومدينة القصاصين).

ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويشارك فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الثالثة والعشرين، 9 فرق مصرية (سوهاج، الأقصر، ملوى، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

وتشارك فرقة القلوب البيضاء لذوى الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين).

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية الهامة على مستوى العالم، والذى انطلقت دورته الأولى عام 1985.