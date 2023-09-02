عبدالسند يمامة يكشف حقيقة تواصل قيادات الاخوان معه لمنعه من الترشح للرئاسة

كشف الدكتور عبدالسند، رئيس حزب الوفد، حقيقة تواصل قيادات الاخوان معه لمنعه من الترشح للرئاسة.

وكذّب الدكتور عبدالسند يمامة خبراً منشوراً عبر موقع مصروي يؤكد تواصل قيادات معه وطلب منه عدم الترشح لانتخابات الرئاسة، قائلاً: خبر كاذب ولم يتواصل معي أحد من الإخوان لا من قريب أو من بعيد.

قال الدكتور عبدالسند يمامة إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر هي ناتج سواء الإدارة وعدم التصرف الجيد في الموارد، متابعاً: نحتاج إلى تغيير سياسات وتغيير رجال لتخطي الأزمة الحالية.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه تحدث إلى عمرو موسى حول انتخابات الرئاسة، قائلا: إنه سأله إذا كان له رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة سأعدل عن رغبتي في المشاركة في خوض الانتخابات.

وقال رئيس حزب الوفد، إن البلد تعيش أزمة اقتصادية طاحنة وهناك أزمات عديدة تواجه الشعب المصري ، والدكتور مصطفى مدبولي، لا يصلح مهندس وزراء، ولكنه مهندس مدني ممتاز.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة ، رئيس حزب الوفد، أنه أحال منير فخري عبدالنور للتحقيق فور حديثه عن الانتخابات الرئاسية أنها "تمثيلية" .

قال إن اعتراض بعض الوفديين على ترشحه كان شخصيًا ، متابعاً: المشهد الانتخابي في حاجة إلى شخصيات أخرى.