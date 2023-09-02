رئيس الأكاديمية العربية: مصر تدخل مرحلة جديدة لبناء دولة عصرية

رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالمشاركين في الملتقي الدولي للمعلومات الجيومكانية المقام في مصر دولة المقر أرض الكنانة وأرض الكنوز والحضارة ورمز الخلود الذى استمر آلالف السنين .

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار،أن الأكاديمية العربية هي احدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة وبيت الخبرة والذراع الفني لها، والتي تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها 50 عاما من التميز في مجال التعليم والتدريب والإستشارات والبحث العلمى.

الملتقي الدولي للمعلومات الجيومكانية



وتابع "يسعدني ويشرفني أن نلتقى اليوم في الملتقي الدولي للمعلومات الجيومكانية الذي تنظمه الأكاديمية هذا الحدث الدولى الهام بالتعاون مع ISPRS الهيئة الدولية للمسح التصويري والإستشعار عن بعد ويعد هذا المؤتمر من أكبر المحافل العلمية،حيث يشارك به ما يقرب من 1000 عالم وخبير دولى من مختلف الجنسيات ودول العالم لتبادل الرؤى في تطبيقات الإستشعار عن بعد في التنمية المستدامة والتي تتوافق مع الخطة الإستراتيجية للدولة .

وأضاف،إن مصر وهى تدخل مرحلة جديدة لبناء دولة عصرية فإنها أحوج ما تكون لمثل هذه الأبحاث والدراسات والتى تلمس تطبيقاتها كل المجالات الصناعية والزراعية والإنشائية ومجالات الفضاء والمساحة والنقل التكنولوجي الحديث وغيرها من المجالات الأخرى.

وأوضح عبدالغفار ، أن الأكاديمية تنظم هذا الحدث الهام وذلك حرصا منها على تطوير البحث العلمي بما يساهم في التنمية الإقتصادية للدولة، فقد اهتمت الأكاديمية في سنواتها الأخيرة بالبحث العلمي كأحد أهم المحاور في الخطة الإستراتيجية للأكاديمية بواسطة أعضاء هيئة تدريس اأكفاء ومميزين تم ابتعاثهم الى كافة دول العالم ليكونوا رصيد للأكاديمية لضمان استدامتها وتقديم خدمة تعليمية متميزة طبقا للمعايير الدولية.

كما اهتمت الأكاديمية بالنشر العلمي وقامت بتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المتميزة واليوم نفتخر وهى تستضيف هذا المحفل العلمي الدولي الكبير.

متابعا "إنه لمن دواعي واعتزازي أن أكون بينكم الآن بعد جهد استمر لمدة عام ونصف فى تنظيم هذا الحدث الهام بدء مع احتفالات الأكاديمية بعيدها الذهبي وكان خير تتويج هو حصول الأكاديمية على تنظيم هذا الحدث الهام والذى يعقد لأول مره فى الشرق الأوسط وأفريقيا،كما أتوجه بكل الشكر والتقدير والعرفان إلى دولة رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولى على رعايته لهذا المؤتمر.



