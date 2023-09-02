أسامواه جيان: الأهلي جاهز لصناعة التاريخ في دوري السوبر

أكد أسامواه جيان أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهز لكتابة التاريخ في البطولة الجديدة دوري السوبر الإفريقي، والتي سُحبت قرعتها مساء اليوم السبت.

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي من البطولة، والمقرر انطلاقها في منتصف الشهر المقبل.

تصريحات جيان

أسامواه جيان

تحدث جيان في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مراسم سحب قرعة البطولة، حيث قال: "بطولة دوري السوبر الإفريقي ستضيف للأندية المشاركة بها، هناك 8 فرق قوية جدًا، سنختبر مستواهم في مواجهات قوية، وهي بطولة ذات قيمة كبيرة".

وتابع: "من الواضح أن الأهلي يعد الأكثر قوة من بين هذه الأندية وجاهز لصناعة التاريخ، وهذا ليس تقليلًا من باقي المنافسين".

وأختتم جيان تصريحاته: "لدي نصيحة للجيل الجديد، لابد عليكم أن تركزوا تعملوا بجد واجتهاد، أنتم الآن محظوظون بالبنية التحتية التي لم تكن متوفرة في وقتنا".