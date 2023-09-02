عاجل
د. عبدالسند يمامة: اعتراضات البعض على ترشحي لانتخابات الرئاسة يحتاج لتحليل نفسي (فيديو) عبدالسند يمامة: كنت المصري الوحيد ضمن فريق العمل في قضية أحداث 11 سبتمبر عبدالسند يمامة: الإخوان توغلوا في لجنة وضع الدستور برئاسة حسام الغرياني
السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسامواه جيان: الأهلي جاهز لصناعة التاريخ في دوري السوبر

الأهلي
الأهلي

أكد أسامواه جيان أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهز لكتابة التاريخ في البطولة الجديدة دوري السوبر الإفريقي، والتي سُحبت قرعتها مساء اليوم السبت.

txt

حمدي فتحي أساسيًا في لقاء الوكرة والسد القطري في دوري نجوم إكسبو

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي من البطولة، والمقرر انطلاقها في منتصف الشهر المقبل.

تصريحات جيان

أسامواه جيان

تحدث جيان في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مراسم سحب قرعة البطولة، حيث قال: "بطولة دوري السوبر الإفريقي ستضيف للأندية المشاركة بها، هناك 8 فرق قوية جدًا، سنختبر مستواهم في مواجهات قوية، وهي بطولة ذات قيمة كبيرة".

وتابع: "من الواضح أن الأهلي يعد الأكثر قوة من بين هذه الأندية وجاهز لصناعة التاريخ، وهذا ليس تقليلًا من باقي المنافسين".

وأختتم جيان تصريحاته: "لدي نصيحة للجيل الجديد، لابد عليكم أن تركزوا تعملوا بجد واجتهاد، أنتم الآن محظوظون بالبنية التحتية التي لم تكن متوفرة في وقتنا".

مواد متعلقة

شريف يقود هجوم الخليج أمام الشباب بالدوري السعودي

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم