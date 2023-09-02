عبدالسند يمامة: أبلغت المستشار بهاء أبو شقة بالانقلاب عليه

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن هناك أسراً تتعامل مع حزب الوفد على أنه إرث وليس حزبًا سياسيًا، مؤكدًا أنه فوجئ عندما أصبح رئيسًا لحزب الوفد، وأن ترشحه كان موقفًا وليس ترشح.

وتابع الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في حوار خاص مع الدكتور محمد الباز، أنه أبلغت المستشار بهاء أبو شقة، بالانقلاب عليه من مجموعة التسعة وقولت له "كفاية".

وقال إن دستور 2012 و2014 بصمة إخوانية ، وإذا قدر لي الفوز في الانتخابات الرئاسية سأعيد صياغة الدستور.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن جماعة الإخوان توغلوا في لجنة وضع الدستور برئاسة حسام الغرياني ورفعت دعوى ببطلانها.

وأكد أنه كان المصري الوحيد ضمن فريق العمل في قضية أحداث 11 سبتمبر، و قرأت 7 دساتير للمقارنة بينها وبين الدستور المصري، وترجمت الدستور الألماني والإسرائيلي إلى الإنجليزية حتى أتمكن من الإطلاع عليه.