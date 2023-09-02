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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان ضد الإخوان على طول الخط

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

كشف الأديب يوسف القعيد، أن الأديب الراحل نجيب محفوظ كان ضد الإخوان على طول الخط، ولم يعش تجربتهم الرديئة في الحكم بل مات قبلهم بـ 9 سنوات.

جماعة الإخوان 


وتابع الأديب يوسف القعيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكبر خطر على مصر هو لعب الإخوان أي دور في مصر وليس مجرد حكمها.


ولفت إلى أن الإخوان خلال فترة حكمهم لمصر، قالوا إن سيد قطب أول من بشر بنجيب محفوظ، موضحا أن هذا صحيح ولكن قبل أن يتبنى مشروع الجماعة الذي يرفض الأدب والسينما. 


واستطرد الأديب يوسف القعيد، أن نجيب محفوظ كان ضد خلط الدين بالحكم، لأنهما قضيتان مختلفتان ولا علاقة لهما ببعض، مؤكدا أن نجيب محفوظ تعرض لعملية اغتيال فاشلة بسبب روايته أولاد حارتنا. 
 

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