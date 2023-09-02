الكفة متكافئة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في تاريخ المواجهات

يلتقي الأهلي بنظيره سيمبا التنزاني، في صدام قوي بربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والمقرر انطلاقه في منتصف أكتوبر المقبل.

وتواجها الفريقين في 6 مباريات من قبل، حيث نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 3 مواجهات، بينما خسر مثلهما، خلال مشاركات الثنائي بالبطولات الإفريقية المختلفة في السنوات الماضية.

جاء الأهلي بثلاث انتصارات على سيمبا التنزاني، حيث سجل لاعبو المارد الأحمر 9 أهداف، بينما استقبلوا 4 أهداف أخري.

وتعد أول مواجهة بين الأهلي وسيمبا في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في 1985 الماضي، حيث تلقت القلعة الحمراء خسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف واحد، لكنه عاد في مباراة العودة ليحقق الفوز 2/0.

بينما كانت المواجهة الثالثة بين الأحمر والفريق التنزاني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2018/2019، حيث نجح الأهلي في تحقيق فوز كبير بخمسة أهداف مقابل لاشيء، ليرد سيمبا بالفوز بهدف نظيف في مباراة العودة.

فيما كانت المباراة الخامسة والسادسة في دور المجموعات من الشامبيونزليج الإفريقي لموسم 2020/2021، ليحقق كل فريق فوز بنتيجة 1/0.

الجدير بالذكر أن الأهلي واجه الأندية التنزانية في مختلف البطولات الإفريقية في 20 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 4، وخسر في 4 أيضًا، بينما سجل 37 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.