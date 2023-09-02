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السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بكعكة في الوجه.. شاب ينتقم من إعلامي ألماني يسيئ للإسلام (شاهد)

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقى متظاهر شاب كعكة في وجه الصحفي والكاتب كونستانتين شرايبر البالغ من العمر 44 عامًا مؤخرًا خلال مناقشة عامة في جامعة جينا، ووصفه الشاب بأنه "عنصري ومعادي للإسلام".

وأدانت إدارة الجامعة المهاجمين، لكن شرايبر نفسه لم يعلق بعد على الحادث.

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وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من رواية شرايبر "المرشح" الصادرة عام 2021، والتي تصف كيف تصبح امرأة مسلمة مستشارة لألمانيا في عام 2050، وهو ما قارنه النقاد بالفيلم الدعائي النازي عام 1940 جود سوس.

 

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