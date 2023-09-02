نصائح لـ إنقاص الوزن قد تكون ضارة.. طبيبة توضح

قطع الكربوهيدرات، وتناول المزيد من البروتين، ورفع الأثقال، والحصول على مزيد من النوم، كلها إجراءات يمكن أن تعزز إنقاص الوزن بشكل مستدام.

سيساعد التركيز على الصحة والعادات طويلة المدى التي يمكنك الالتزام بها مع مرور الوقت على تحسين صحتك ومن المرجح أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل دائم، وكشفت المعالجة تمارا إيلينسكايا بعض النصائح الشائعة لـ إنقاص الوزن لا تجدي نفعًا أو قد تكون ضارة.

نصائح شائعة لـ إنقاص الوزن لا تجدي نفعًا

لانقاص الوزن تحتاج إلى شرب الكثير من الماء:

ووفقا للمعالجة تمارا إيلينسكايا، فإن استبدال العصائر ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات الغازية بالماء يعد فكرة رائعة ومع ذلك، فإن احتياجات السوائل لكل كائن حي فردية ولا يمكن تعميمها بالإضافة إلى ذلك، أشارت الطبيبة إلى أن شرب الماء أكثر من اللازم لا يؤثر فى عملية التمثيل الغذائي أو فقدان الدهون.

تحتاج إلى التخلص من سموم الكبد

وفقًا الطبيبة، فإن الفكرة الأساسية لحمية التخلص من السموم تقوم على الافتراض الخاطئ بأن الكبد والكلى يحتاجان إلى مساعدة للتخلص من السموم على الرغم من أن الأعضاء في الواقع تخلص الجسم بشكل فعال من المواد غير الضرورية ولا تحتاج إلى مساعدة إضافية في شكل وجبات خاصة.

تحتاج إلى تناول المزيد من الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على ألياف ومغذيات دقيقة أكثر من الحبوب الأخرى وفي الوقت نفسه، تحتوي الحبوب الكاملة على سعرات حرارية كثيفة لدرجة أنه من غير المرجح أن تساعدك على إنقاص الوزن من تلقاء نفسها.

عليك أن تبدأ يومك بوجبة إفطار دسمة

أشارت الطبيبة إلى أن هذه فكرة مثيرة للجدل وتحتاج إلى تناول وجبة الإفطار بناءً على تفضيلاتك الخاصة، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول وجبة إفطار كبيرة لا يسرع عملية التمثيل الغذائي لديك ولا يعزز إنقاص الوزن بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مصدرًا للسعرات الحرارية الإضافية ويسهم في التقلبات الحادة في مستويات السكر في الدم.