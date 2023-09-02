ضبط وإزالة 360 مخالفة تعد على شبكات مياه الشرب بالفيوم

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الفيوم، قيام الادارة العامة للمياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد وبالتعاون مع الإدارات المختصة بضبط وإزالة 360 مخالفة وتعديات متنوعة على شبكات مياه الشرب خلال شهري يونيو ويوليو 2023 داخل مناطق(DMZ 2)بقرى تلات والشيخ فضل والسنباط، والتى تم تقليل نسبة الفاقد بها والمقرر الانتهاء منها بنهاية مارس 2024.

وأكد النجار،النجار، أن الشركة اتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات التى تعد من العوامل الرئيسة في إهدار مياه الشرب وسرقة حق الغير فى الحصول على الخدمة، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع خدمات مياه الشرب والمسارات القانونية الصحيحة للحصول على الخدمة لضمان استمرارية الخدمة بالكفائة والجودة المطلوبة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس محمود عبد الدايم مدير الادارة العامة للمياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد ان الادارة مستمرة فى تكثيف حملاتها وبالتعاون مع جميع الإدارات المختصة لضبط الوصلات الخلسة وتقليل الفاقد بالكشف عن المخالفات والتعديات على شبكات مياه الشرب أو الكشف عن التسريبات وإصلاحها من خلال اجهزة الكشف الحديثة للحفاظ على مياه الشرب من الاهدار وضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين.

التوازن البيئى لبحيرة قارون

من جهه اخرى صرح الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم،ان المحافظة تبذل جهود كببيرة فى سبيل إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائي للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلاً عن التخلص من طفيل"الأيزوبودا " الذي يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة، لافتاً إلى أن المحافظة لديها مخطط متكامل لتنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون، يتم تنفيذه بشكل منتظم، موضحاً أنه تم إنزال زريعة أسماك "موسي" بالبحيرة، وخلال الفترة القادمة سيتم إنزال "الجمبري"، كما أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها، الأمر الذي يؤكد أن البحيرة في تحسن مستمر، وافضل بكثير عن الفترات الماضية.

وأشار محافظ الفيوم، أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصناعي، لتنقية ملوثات المصانع التي تصب في بحيرة قارون، ، أنه تم عمل الجسات، وإعداد التصميمات الهندسية والإنشائية اللازمة، لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، ليسهم في حل مشكلة الصرف الصناعى، وتحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية.

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