صدام محتمل بين الأهلي وصن داونز بالدوري الأفريقي

يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

قرعة بطولة الدوري الأفريقي، وهي البطولة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى، ويشارك فيها ثمان فرق.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

أوقعت القرعة الأهلي مع سيمبا التنزاني وستكون مباراة الذهاب خارج الديار في تنزانيا يوم 20 أكتوبر على أن تكون مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.

وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا، المتأهل من لقاء صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

تنطلق مباريات نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، فى الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر المقبل، على أن تكون المباراة النهائية يومي 5 و11 نوفمبر 2023.



قرعة الدوري الأفريقي:

الأهلي ضد سيمبا التنزاني

الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي

إنييمبا النيجيري ضد الوداد البيضاوي المغربي

بيترو أتلتيكو الانجولي ضد صن دوانز الجنوب أفريقي