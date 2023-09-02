موعد مباراتي الأهلي وسيمبا بالدوري الأفريقي (ذهاب وإياب)

أسفرت قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي الجديدة عن مواجهة الأهلي لنظيره سيمبا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

وكانت قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي قد عُقدت خلال الساعات القليلة الماضية، والتي شهدها مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

من المقرر أن يلعب الأهلي مواجهته ضد سيمبا التنزاني في افتتح البطولة بمدينة دار السلام.

نظام البطولة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن نظام دوري السوبر الإفريقي، حيث يشارك 8 أندية في البطولة، تم تقسيمهما وفقًا للتصنيف، حيث ضم التصنيف الأول: العملاق المصري الأهلي والترجي التونسي، والوداد الرياضي المغربي، ماميلودي صنداونز من جنوب أفريقيا.

بينما ضم التصنيف الثاني: إنيمبا النيجيري، مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأتلتيكو بيترو دي لواندا الأنجولي، وسيمبا الرياضي التنزاني.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس السوبر الإفريقي، والتي ستنطلق مساء الجمعة الموافق الـ 15 من الشهر الجاري.