فينالدوم يوقع عقود انتقاله للاتفاق السعودي

انتقل لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الدوري السعودي بشكل رسمي اليوم السبت.



أكدت التقارير الصحفية الإيطالية، أن جيني فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان أنتقل إلى صفوف الإتفاق السعودي بعدما وقع على عقود انتقاله.



أضافت التقارير، أن الهولندي فينالدوم نجح في اجتياز الكشف الطبي، ووقع على العقود لمدة 3 سنوات، ووصلت قيمة الصفقة 10 مليون يورو سيحصل عليها النادي الباريسي.



وواصلت التقارير، أن جيرارد مدرب الإتفاق هو من طلب التعاقد مع فينالدوم من أجل اللعب مع زميله السابق في ليفربول، جوردن هندرسون.



كان جورجينو فينالدوم أنضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021، بعد رحيله عن ليفربول بعد نهاية عقده.



وشارك فينالدوم مع روما على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لكنه لم يشارك كثيرا بسبب الإصابة.

