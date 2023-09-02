وفاة الدكتور الطرابيشي "طبيب الغلابة" بالمنيا

توفى اليوم السبت 2 سبتمبر، الدكتور ربيع الطرابيشي، الطبيب وإستشاري الجراحة العامة ، ابن مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، عن عمر ناهز الـ62 عامًا، اثر أزمة قلبية.

ويعد الدكتور الطرابيشي، الذي أطلق عليه شعب المنيا ، لقب "طبيب الغلابة"، لكونه عرف بعطائه وحرصه على مساعدة ومعاونة الفقراء والمرضى، والذي كان يستقبلهم في عيادته الخاصة ، دون مقابل مالي ، ويقدم لهم العلاج اللازم دون النظر إلى حالتهم المادية.

ولد الدكتور الطرابيشي عام 1961، وتخرج من كلية الطب عام 1986، وعمل في مجال الجراحة العامة، الي ان وصل لاستشاري الجراحة العامة، ولقب بطبيب الغلابة، وذكر أحمد عبد الرسول ، احد الأصدقاء المقربون للطبيب الراحل، ان الدكتور الطرابيشي تميز بأخلاقه الحميدة والتزامه بمبادئ مهنة الطب ، حيث كان يحرص على رعاية مرضاه وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مشيرا ان الطبيب كان يتلقى اسبوعيا 50 حالة للكشف مجانا عليهم من الفقراء والممحتاجين والمطلقات والارامل.، واستحق لقب (( طبيب الغلابة ))

جديراً بالذكر أنه من المقرر ان تشيع اسرة الدكتور الطرابيشي، جثمانه الي مثواه الآخير بمقابر الأسرة، بعد قليل، ويتلقون العزاء في مسقط رأسه بمدينة ملوي، وسط حزن كبير من أهالي المدينة وأصدقائه ومحبيه، ويُعد رحيل الدكتور ربيع الطرابيشي خسارة كبيرة لشعب المنيا ، فقد كان نموذجًا للطبيب المخلص الذي يضع مهنته فوق كل اعتبار.