أغلبهم إيرانيون.. وفاة 18 شخصًا في حادث سير مروع بالعراق

شهدت العراق حادث سير مروِّعاً شمال بغداد، ليل الجمعة السبت، راح ضحيته 18 شخصا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين، وذلك في حصيلة جديدة لعدد الضحايا، بحسب مصادر طبية.

ووقع الحادث بين مدينتي الدجيل وسامراء في محافظة صلاح الدين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة خالد برهان.

ووقع الحادث يين حافلتين صغيرتين قبل منتصف الليل بقليل، وأدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 15 آخرين، بحسب ما أفاد مصدر طبي في صلاح الدين فرانس برس.

وقال المصدر إن شهود عيان أشاروا إلى أن سائق إحدى الحافلات قد يكون غفا خلف المقود أثناء القيادة.

ولفت مصدر طبي ثانٍ طلب عدم كشف اسمه، إلى أن 14 من القتلى هم من الزوار الإيرانيين، بالإضافة إلى أفغانيين اثنين وشخصين مجهولَي الهوية.

وقال مسؤول في هيئة الطرق إن السائقين لقيا حتفهما، لافتًا إلى أن إحدى الحافلات، التي كانت في طريقها إلى كربلاء، خرجت عن مسارها وانحرفت نحو المسلك المعاكس.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت في وقت سابق عن مقتل 16 شخصا وإصابة 13 آخرين في الحادث.

ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية العراقية، دخل أكثر من 2,6 مليون زائر العراق عبر المنافذ البرية والمطارات لغرض زيارة كربلاء لإحياء أربعينية الحسين.

وقضى ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، غالبيتهم زوّار إيرانيون، بحوادث سير وقعت في جنوب العراق يومي الإثنين والثلاثاء تزامناً مع توافد حشود الزوّار إلى مدينة كربلاء.

وتشهد الطرق حوادث متكررة بسبب تهالك البنى التحتية في عموم العراق.

وأشار تقرير أعدته وزارة الصحة للعام 2022 الى تسجيل أكثر من 4.900 حالة وفاة جراء حوادث السير.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لسلطات أربيل بالعراق، انفجار قنبلة على جسر لعبور المشاة في المحافظة، مُؤكدًا أن الانفجار خلّف أضراراً مادية فقط، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وأشار الجهاز، في بيان له أن قنبلة انفجرت على جسر للمشاة قرب المسجد الأبيض في أربيل.

وبيّن الجهاز أنه لم تقع إصابات باستثناء الأضرار المادية، حيث تم فتح تحقيق بالحادث.

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