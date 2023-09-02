بث مباشر مباراة الشباب والخليج في دوري روشن السعودي يلا شوت

الآن كورة لايف تويتر .. بث مباشر مباراة الشباب والخليج في دوري روشن السعودي يلا شوت ، سيتجدد لقاء الشباب الرياض والخليج في دوري المحترفين السعودي يوم 2 سبتمبر، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي. يعد هذا اللقاء مناسبة للاجتماع مجددًا بين الشباب الرياض والخليج بعد مضي 5 أشهر على مباراتهما السابقة في دوري المحترفين التي انتهت بفوز الشباب الرياض 2-3.

يدخل الشباب الرياض هذه المباراة وهو يحاول تعويض سلسلة من النتائج السلبية، حيث لم يحقق الفوز في آخر 6 مباريات، وقد تلقوا الأهداف في مرماهم في خمس مباريات متتالية. من المتوقع أن يبذل المدرب واللاعبون جهدًا إضافيًا للتحسين وتحقيق الفوز في هذه المباراة.

الآن كورة لايف تويتر .. بث مباشر مباراة الشباب والخليج في دوري روشن السعودي يلا شوت

أما الخليج، فسيدخلون المباراة بعد تعادلين متتاليين أمام الحزم الرس واتفاق الدمام، وقد استقبلوا الأهداف في أربع مباريات متتالية. يتعين عليهم تحسين أداءهم في الدفاع والسعي للحصول على نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

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لقد التقى فريق الشباب الرياض وفريق الخليج في 6 مباريات منذ فبراير 2016، وتمكن الشباب الرياض من الفوز في 5 مباريات منها، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. آخر لقاء بينهما كان في 11 أبريل 2023 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث انتهت المباراة بفوز الشباب الرياض بنتيجة 2-3. سجل فريق الشباب الرياض 15 هدفًا في مبارياته مع الخليج، بينما سجل الخليج 6 أهداف.

بث مباشر مباراة الشباب والخليج في دوري روشن السعودي يلا شوت

إجمالًا، يتمتع فريق الشباب الرياض بسجل جيد في المواجهات المباشرة ضد الخليج في تاريخهم الحديث.

فيما يتعلق بالأداء الحالي في دوري المحترفين، فقد خاض الشباب الرياض 4 مباريات ولم يحققوا أي انتصار، حيث اكتفوا بالتعادل في مبارتين وخسروا مباراتين. سجلوا 3 أهداف بمعدل 0.75 هدف في المباراة الواحدة، واستقبلوا 9 أهداف بمعدل 2.25 هدف في المباراة الواحدة هذا الموسم.

أما فريق الخليج، فقد فاز في 4 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 2 مباراتين هذا الموسم في دوري المحترفين. سجلوا 4 أهداف بمعدل 1.00 هدف في المباراة الواحدة، واستقبلوا 8 أهداف بمعدل 2.00 هدف في المباراة الواحدة.

تبقى مباراة الشباب الرياض والخليج في دوري المحترفين فرصة للفريقين لتحسين أوضاعهما وتحقيق نتائج إيجابية.

النموذج الأخير

الشباب الرياض خسر أمام النصر الرياض في مباراته السابقة بينما الخليج في حالة تعادل حيث تعادل مع الحزم رأس واتفاق الدمام في المباراتين السابقتين. بشكل عام، فاز شباب الرياض في 6 من آخر 20 مباراة، وخسر 8 وتعادل 6، بينما فاز الخليج في 6 من آخر 20 مباراة، وخسر 8 وتعادل 6.

خسر الشباب الرياض 3 مرات (4-0 أمام النصر الرياض في 29 أغسطس، 3-1 أمام الوحدة مكة في 18 أغسطس، و3-1 أمام الهلال الرياض في 9 أغسطس) وتعادل 3 مرات (1). -1 ضد ضمك في 25 أغسطس، 1-1 ضد الأخدود في 14 أغسطس و0-0 ضد الوحدة أبو ظبي في 6 أغسطس) في آخر 6 مباريات.

فاز الخليج مرة واحدة (3-1 أمام أبها في 31 مايو)، وخسر مرتين (1-3 أمام أهلي جدة في 17 أغسطس، و3-1 أمام الفيحاء في 12 أغسطس)، وتعادل 3 مرات (1). -1 ضد الحزم الرس في 29 أغسطس، 1-1 ضد الاتفاق الدمام في 24 أغسطس، 0-0 ضد ناساجي مازاندران في 19 يوليو) في آخر 6 مباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الخليج السعودي والشباب | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الخليج السعودي والشباب | من هنــــا