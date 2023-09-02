أجريت اليوم السبت قرعة بطولة الدوري الأفريقي، وهي البطولة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى، ويشارك فيها ثمان فرق.



يخوض 8 فرق البطولة، وهم الأهلي والترجي الرياضي التونسي ونادي الوداد المغربي ونادي إنيمبا النيجيري ونادي مازيمبي الكونغولي ونادي صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، ونادي سيمبا التنزاني.





قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي:



-التصنيف الأول: الأهلي – الوداد المغربي – الترجي التونسي – صن دوانز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني بتروأتليتكو الأنجولي – سيمبا التنزاني – مازيمبي الكونغولي:– أنييمبا النيجيري

تبدأ بطولة الدوري الأفريقي من دور ربع النهائي يوم 20 أكتوبر، بعدها دور نصف النهائي والنهائي، ومن المقرر أن تبدأ مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر فيما ستكون المباريات النهائية في البطولة خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر المقبل.



قرعة الدوري الأفريقي:

الأهلي ضد سيمبا التنزاني

الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي

إنييمبا النيجيري ضد الوداد البيضاوي المغربي

بيترو أتلتيكو الانجولي ضد صن دوانز الجنوب أفريقي