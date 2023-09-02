السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي يسقط أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

حقق نوتينجهام فورست فوزًا صعبًا على نظيره تشيلسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

 

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توتنهام يقسو على بيرنلي بخماسية في البريميرليج

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أنتوني إيلانجا في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وعلى الرغم من السيطرة الكبيرة للبلوز على مجريات المباراة إلا أنه لم يستطع التسجيل، ليفوز نوتينجهام في نهاية المباراة بالثلاث نقاط.

يهذه النتيجة، يحتل نوتينجهام في المركز التاسع بـ 6 نقاط، بينما يأتي تشيلسي في المركز الحادي عشر بـ 4 نقاط، بعد الخسارة اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

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