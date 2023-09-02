سجل المواجهات بين بايرن ميونخ و مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

في واحدة من كلاسيكات الكرة الألمانية وعلى ملعب بروسيا بارك يستضيف فريق بروسيا مونشنجلادباخ منافسه بايرن ميونخ ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الألماني( البوندزليجا ) .

وعلى الرغم من التاريخ الطويل للمواجهات بين الفريقين العريقين في الكرة الألمانية الا ان مواجهة السبت تكتسب أهمية خاصة لفريق مونشنجلادباخ المتراجع بشدة في بداية الموسم بعدما جمع نقطة واحدة فقط بالتعادل خارج ملعبه مع اوجسبورج بأربعة أهداف لكل فريق ثم كانت الهزيمة على ملعبه امام بايرليفركوزن بثلاثة أهداف نظيفة لذلك فأن الفريق صاحب الملعب يسعى لاستعادة توازنه سريعا لكنه سيصطدم بعملاق الكرة الألمانية بايرن ميونخ .

الفريق البافاري العملاق وكعادته بدأ الموسم بانتصارين متتالين الاول على فيردر بريمن برباعية ثم الفوز على بثلاثة أهداف لهدف في ملعب اليانز ارينا ليضع نفسه مبكرا على قمة الدوري برصيد ٦ نقاط .

وتاريخ المواجهات بين بروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ تاريخ طويل للغاية حيث التقى الفريقين على مدار تاريخهما في ١١٥ مباراة فاز فريق بروسيا مونشنجلادباخ في ٣٠ مباراة وتعادل الفريقين في ٣١ مباراة و فاز بايرن ميونخ في ٥٤ مباراة وسجل بروسيا مونشنجلادباخ ١٥٢ هدف بينما سجل بايرن ميونخ ٢١٧ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ فقد التقي الفريقين في ٥٨ مباراة فاز اصحاب الملعب في ٢٤ مباراة و تعادلا في ١٩ مباراة وفاز بايرن ميونخ في ١٥ مباراة و سجل بروسيا مونشنجلادباخ ٩٧ هدف و سجل البايرن ٨٢ هدف .

وفيما يلي نستعرض المباريات العشر الأخيرة بين بروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ في المسابقات الرسمية :

١٧ ديسمبر ٢٠١٧ مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ: ٢ / ١

١٣ يونيو ٢٠٢٠ بايرن ميونخ - مونشنجلادباخ : ٢ / ١

٨ يناير ٢٠٢١ مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ : ٣ / ٢

٨ مايو ٢٠٢١ بايرن ميونخ - مونشنجلادباخ : ٦ / ٠

٢٨ يوليو ٢٠٢١ بايرن ميونخ- مونشنجلادباخ : ٠ / ٢

١٣ أغسطس ٢٠٢١ مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ : ١ / ١ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ : ٥ / ٠

٧ يناير ٢٠٢٢ بايرن ميونخ - مونشنجلادباخ : ١ / ٢

٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ بايرن ميونخ - مونشنجلادباخ : ١ /١

١٨ فبراير مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ : ٣ / ٢